محافظ أسيوط يشهد احتفالية فرع الثقافة بالعام الهجرى الجديد

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الاحتفالية التي أقامها فرع ثقافة أسيوط، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ بقصر ثقافة أسيوط، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة و ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتورة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط وبعض أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.



حيث بدأت الفعاليات بعرض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيي بساحة القصر وافتتاح معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم تفقد ورش الرسم للأطفال وإفتتاح معرض "مبدعي الفن والجمال" لنخبة من مبدعي الفنون التشكيلية بمحافظة أسيوط، بإشراف الفنان محسن محمد.



وبدأ الحفل بتقديم الدكتور أسماء عبدالرحمن، ثم السلام الوطني، ثم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية بعنوان "١١ عام من الانجازات" في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنانة ريهام أحمد مديرة الفرقة والفنان عمرو عبدالمحسن مدير الفرق الفنية.

ووجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، التهنئة لجميع القيادات والحضور بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هجرية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والاتجاه للبناء والحفاظ على مكتسبات التنمية الحقيقية والجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر حاليًا في ظل قيادة الرئيس السيسي راعي مسيرة التنمية، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لتفقد كافة القطاعات الخدمية ومتابعة سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة، لافتًا إلى إنه قام بعدد 30 جولة ميدانية منذ وصوله المحافظة، تم خلالها لقاء المواطنين والاستماع إلى طلباتهم ومشاكلهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.