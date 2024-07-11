جمارك مطار سفنكس الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الفضية

نجحت إدارة الجمارك بمطار سفنكس الدولي في ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وفقاً لبيان مصلحة الجمارك اليوم.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران شركة العربية، اشتبه مأمور الجمرك في راكب أجنبي الجنسية. بمناظرة جواز سفره، تبين أنه سافر من مصر قبلها بيوم واحد. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو بحوزته ما يجب الإفصاح عنه، أجاب بالنفي.

بوضع حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود كثافات معدنية متماثلة داخل الحقيبة الكبيرة. وبتفتيش حقيبة الراكب، تبين وجود 1210 سبيكة مصنوعة من معدن الفضة بوزن 38.5 كيلوجرام.

قرر ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2024 ضد الراكب.

جدير بالذكر أن هذا الراكب سبق له القيام بمحاولتي تهريب لنفس نوع المضبوطات في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة. حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي له رقم 98 لسنة 2024 في 25 أبريل الماضي، وبلغت كمية المضبوطات 1000 سبيكة من الفضة، وما زالت إجراءات المحضر قيد الاستكمال.

وفي 6 مارس الماضي، قام الراكب نفسه بمحاولة تهريب كمية أخرى بلغ عددها 1210 سبائك بوزن 38.5 كيلوغرام. ونظراً لتخلف حقيبة الراكب آنذاك وإتمام الإجراء الجمركي في الخط الأحمر، تم حجز المضبوطات كوديعة لحين السفر.

وهذه الكمية والوديعة هي ما قام الراكب باستلامها يوم 5 يوليو الجاري لإعادة التصدير، وسافر بها من مطار القاهرة إلى الشارقة، وعاد في اليوم التالي - 6 يوليو - إلى مطار سفنكس