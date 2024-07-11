وزيرة الخزانة الأمريكية تطالب إسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تحويل عائدات المقاصة بانتظام إلى السلطة الفلسطينية، وضمان بقاء العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية دون انقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزيرة الخزانة الأمريكية مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وفيما شددت يلين من جديد التزام وزارة الخزانة القوي بأمن إسرائيل، أثارت مسألة الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر عن وزارة الخزانة في شهر فبراير، والذي يحاسب الأفراد والكيانات على ارتكاب أعمال العنف، أو التحريض عليها أو دعمها ماليًا في جميع أنحاء الضفة الغربية.

والشهر الماضي، أفادت شبكة "الشرق" الإخبارية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وعد السلطة الفلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لصرف أموال المقاصة المحتجزة.

وأشارت الشبكة إلى أن سوليفان "بحث مع مسئولين فلسطينيين جهود واشنطن لإعادة فتح معبر رفح، وناقش بشكل معمق ذلك الملف ودور السلطة الفلسطينية".