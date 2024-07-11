محافظ أسوان: إلغاء ندب عدد من المستشارين لترشيد النفقات الحكومية

قرر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إلغاء ندب عدد من المستشارين الذين تم الاستعانة بهم خلال الفترة السابقة، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتوفير النفقات الحكومية، مع تسليم أي ملفات تم إحالتها للمستشارين إلى المكتب الفني بالمحافظة لعرضها على نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين؛ تمهيدا لعرضها على محافظ أسوان لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية، وذلك لحرص المحافظة على دعمها اللامحدود لكل المبادرات الخيرية التي تم إطلاقها سابقاً في العمل التطوعي، وعلى رأسها مبادرة "الناس لبعضهم" لاستكمال تقديمها لخدماتها الإنسانية المتنوعة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا.



