مهاجم وحيد في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر استبعاد كهربا ومحمود متولي ومحمد الضوي كريستو لأسباب فنية، بجانب بيرسي تاو لعدم الجاهزية.

كما غاب عمرو السولية بعد شكواه من إصابة عضلية، إلى جانب علي معلول المصاب بقطع في وتر أكيلس، وثلاثي المنتخب الأولمبي كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر ورضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي.