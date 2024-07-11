 هنغاريا: الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا لم ينجح ولابد من بدء مفاوضات - بوابة الشروق
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هنغاريا: الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا لم ينجح ولابد من بدء مفاوضات


نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 5:44 ص

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا لم تنجح في تحسين الوضع، داعيا إلى ضرورة بدء مفاوضات لإنهاء الصراع.

وقال سيارتو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن "هذا الصراع ليس له حل في ساحة المعركة، لأنه إذا أخذنا في الاعتبار الكمية الهائلة من الأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا على مدى العامين ونصف العام الماضيين ... فهل أدى هذا إلى تحسين الوضع؟".


وأضاف أنه "بدلا من ساحة المعركة، يجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات ونشجع على بدء المفاوضات التي تعطي الأمل في اتفاق سلام يمكن أن يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية الهنغاري على أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يسودا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا يمكن أن تنجح في ساحة المعركة.

هذا وقد حذرت موسكو في أكثر من مناسبة الدول الغربية، من الاستمرار في دعم كييف بالأسلحة وأكدت أن ذلك لن يساعد في إطلاق مفاوضات، كما أنه سيطيل أمد الأزمة ويؤدي إلى مزيد من تدمير أوكرانيا.

كما أعربت روسيا عن استعدادها للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، شرط الأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب موسكو الأمنية.


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