نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية للبيد وألغى مؤخرا لقاءين معه

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لبيد وألغي مؤخرا لقاءين معه.

ووفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، لم يجتمع نتنياهو مع لبيد منذ مايو الماضي رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.

ويوم الثلاثاء، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والعلاقات الخارجية وعلى حكومته، حيث يفعل الجميع هناك ما يحلو لهم، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لبيد قوله إن الحرب على غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأضاف أن إسرائيل تسعى لحروب قصيرة وأنه لا يمكن تجنيد الاحتياط إلى الأبد، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل.