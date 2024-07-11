بدء إخلاء استراحة كبار الزوار بمدينة ناصر في سوهاج لإنشاء مشروع استثماري متكامل

توجيهات بإنشاء مشروع استثماري سياحي متكامل بدلا من استراحة كبار الزوار في مدينة ناصر في سوهاج

بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، تحت إشراف اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، في إجراءات إخلاء استراحة كبار الزوار في مدينة ناصر تمهيدًا لإزالتها، واستغلال الموقع المتميز المطل على النيل في إنشاء مشروع استثماري سياحي متكامل لخدمة أهالي سوهاج، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.

وكان محافظ سوهاج، قد أجرى جولة تفقدية لموقع الاستراحة أمس الأربعاء، وأبدى استياءه من حالة الإهمال التي تسيطر عليها، موجهًا بإخلائها واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالتها، ووضع تصور لاستغلال الموقع المتميز في إنشاء مشروع سياحي استثماري متكامل ذات عائد اقتصادي مميز لمحافظة سوهاج