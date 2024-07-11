 واشنطن تقدم 100 مليون دولار إضافية دعما للفلسطينيين في غزة والضفة - بوابة الشروق
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واشنطن تقدم 100 مليون دولار إضافية دعما للفلسطينيين في غزة والضفة

وكالات
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 6:24 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 6:24 م

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، الخميس، أن واشنطن ستقدم 100 مليون دولار دعماً إنسانياً إضافياً للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن هذا التمويل سيدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرامية لتوصيل مساعدات غذائية إلى غزة والضفة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشارت إلى أن "جميع سكان قطاع غزة تقريباً يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة ماسة للمساعدة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر وهم الأطفال والحوامل والمرضعات".


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