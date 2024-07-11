زيارة مفاجئة لمحافظ البحيرة إلى مركزي إدكو ورشيد

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإسكندرية، بزيارة مفاجئة إلى مركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة.

بدأت الجولة بتفقد طريق الشركات بإدكو، ثم اتجهت إلى مستشفى إدكو العام حيث تفقدت أقسام الأطفال والجراحة والطوارئ، ثم صيدلية المستشفى لمعرفة أصناف الأدوية الناقصة والعمل على توفيرها من صيدلية المحافظة والجمعيات الأهلية.

ثم تفقدت غرف العمليات واستمعت لشكوى المرضى ومرافقيهم ووجهت بسرعة حلها على الفور.

بعد ذلك، اتجهت محافظ البحيرة لتفقد أعمال الرصف بشارعي الخدمات والمصيف ووجهت بسرعة إنهاء العمل بهما وتسليمهما في أقرب وقت، ثم اتجهت إلى مركز رشيد لتفقد محطة الصرف الصحي الجديدة ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال بها وتشغيلها في أقرب وقت ممكن. كما تفقدت أعمال التطوير بكورنيش النيل برشيد.

وصرحت الدكتورة جاكلين عازر للـشروق، بأنها ستستمر في القيام بجولات مفاجئة لجميع مراكز البحيرة للوقوف على المشاكل الأساسية والعمل على حلها بجميع الإمكانيات المتاحة.

وأضافت عازر أنها شديدة الحرص على متابعة أعمال الرصف والتطوير بالطرق واستلامها في المواعيد المحددة دون قبول أي أعذار من الشركات المنفذة.