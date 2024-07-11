 الأنصار يهزم العهد ويتوج بكأس لبنان - بوابة الشروق
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الأنصار يهزم العهد ويتوج بكأس لبنان

محمد عاطف
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:44 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 7:44 م

توج فريق الأنصار بلقب كأس لبنان للمرة الـ 16 في تاريخه، مساء اليوم الخميس، بعد فوزه على نظيره العهد في المباراة النهائية من المسابقة.

وحقق فريق الأنصار فوزًا ثمينًا على نظيره العهد بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فؤاد شهاب، في نهائي كأس لبنان.

افتتح أهداف المباراة فريق العهد عن طريق لاعبه زين فران في الدقيقة 15، قبل أن يدرك هشام خلف الله هدف التعادل في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل يوسف الحاج ثاني أهداف الأنصار بتسديدة صاروخية سكنت الشباك، ليقود فريقه لتحقيق لقب كأس لبنان.


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