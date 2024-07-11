كوريا الجنوبية تبدأ في إنتاج أسلحة ليزر مضادة للطائرات

تعتزم كوريا الجنوبية، البدء في إنتاج أسلحة ليزر بهدف إسقاط طائرات درون العدو، بحيث يتم نشرها هذا العام، وفقا لما أعلنته وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية اليوم الخميس، وذلك في ظل جهود للحصول على أنظمة أسلحة متقدمة من أجل الحروب في المستقبل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن إدارة برنامج اقتناء معدات الدفاع وقعت الشهر الماضي اتفاقا بقيمة 100 مليار وون (72 مليون دولار أمريكي) مع شركة هانوها الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية من أجل إنتاج السلاح. ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن العقد.

وقالت إدارة برنامج اقتناء معدات الدفاع، إن سلاح الليزر قادر على الدفاع أمام طائرات الدرون الصغيرة على مسافة قصيرة من خلال إطلاق أشعة الليزر الناجمة عن الألياف الضوئية على الأهداف.

وأشارت الإدارة إلى أن نظام الأسلحة يمكن أن يعمل طالما توافرت الكهرباء، وتقدر تكلفة إطلاق أشعة الليزر مرة واحدة نحو 2000 وون فقط، موضحة أن الليزر غير مرئي ولا يصدر صوتا.

وأضافت الإدارة أن نظام الليزر يمكن أن "يغير" الحرب في المستقبل في حال تم تعزيز إنتاجه ليشمل الدفاع ضد تهديدات الصواريخ البالستية والطائرات.

وقالت الإدارة إن كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة تستخدم سلاح الليزر في حال تم نشره هذا العام.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية بدأت مشروع تطوير سلاح الليزر في عام 2019، واستثمرت في هذا المشروع 1ر87 مليار وون.