بوتين في منتدى بريكس البرلماني: نولي اهتماما كبيرا بزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة «بريكس» تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية في التجارة والاستثمار.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال بوتين اليوم في كلمة بالمنتدى البرلماني لمجموعة «بريكس» المنعقد في بطرسبرج الروسية: «نولي اهتماما كبيرا (لمسألة) زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات مالية آمنة وموثوقة وآليات تسوية متبادلة».

وتتجه مجموعة «بريكس» إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للتخلي عن منظومة «سويفت» التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، إنشاء منصة دفع مشتركة.

وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة «بريكس»، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.

وتستضيف سان بطرسبرج الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس».



