رئيس جامعة الوادي الجديد: ختام مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن ختام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة الوادي الجديد في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بحفل لتوزيع الجوائز.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة، و الدكتور أحمد فاروق الحسيني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور حاتم عبدالقادر حمدون، وكيل كلية الزراعة، والدكتور محمود الكيلاوي، منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة.

وأشار طنطاوي، إلى أهمية دعم الجامعة للابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في هذا الدعم.

من جانبه قال الدكتور محمود الكيلاوي، منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة الوادي الجديد، إنه تم عرض فيديو توضيحي عن رؤية ورسالة وأهداف ودور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات.

وأشار، إلى توزيع 4 جوائز مالية للفرق الفائزة، حيث حصل الفائز الأول في مسار الباحثين على جائزة بقيمة 17.000 جنيه، والفائز الثاني بجائزة بقيمة 14.000 جنيه، بينما حصل الفائز الأول في مسار الطلاب على جائزة بقيمة 13.000 جنيه، والفائز الثاني بجائزة بقيمة 11.000 جنيه.



