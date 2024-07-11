إيطاليا تعتزم حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية

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من المقرر حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية الإيطالية في العام الدراسي الجديد بالمدارس، بموجب مرسوم أصدرته اليوم الخميس الإدارة اليمينية التي ترأسها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

واستحدث الإجراء وزير التعليم جوزيبي فالديتارا من حزب الرابطة القومي ويهدف إلى منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بما في ذلك لأغراض التدريس. ولايزال يمكن استخدام الأجهزة اللوحية والكمبيوتر بموافقة المعلمين.

ويهدف قرار حظر الهواتف المحمولة إلى تحسين سلوك التلاميذ. بالإضافة إلى أنه سوف يشجع التلاميذ على تحسين مهارات الكتابة بخط اليد.

كما أعلن فالديتارا أن إعادة إدخال "التقويم المدرسي" الذي يجب كتابة المهام فيه بخط اليد، مما يسمح لأولياء الأمور بمتابعة تعليم أبنائهم .

وأضاف "نحن بحاجة لجعل أبنائنا يمسكون بالورقة والقلم مجددا". ويوجد حظر على الهواتف المحمولة في المدارس الإيطالية منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه على نطاق واسع.

وأدخلت بعض الدول تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة لايجاد بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ.

وأعيد تسمية وزارة التعليم الإيطالية، لتصبح وزارة التعليم والاستحقاق بعدما تولى الائتلاف اليميني بقيادة ميلوني الحكومة في أكتوبر 2022. والهدف من التغيير هو اسباغ تأكيد أقوى على الإنجاز الفردي.