قالت الفنانة آمال رمزي، إنها تزوجت ثلاث مرات، ولم تنجب أطفالاً كونها فضلت السينما والمسرح على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن شقيقها توفي صغيرًا وحملت هي مسئولية أولاده.

وأضافت "رمزي"، في لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: "مخلفتش عشان كنت مشغولة في السينما والمسرح وأخويا مات صغير، وأنا شيلت مسئولية أولاده وكنت بوديهم وأجيبهم من المدرسة، وكنت بعملهم أكلات مجنونة، ومحبتش حد يشاركني حُبي لولاد أخويا، علشان كده مندمتش إني أجهضت 15 طفلًا".

وأشارت إلى أن زوجها المهندس شوقي حامد، كان مصممًا على الإنجاب منها وبسبب رفضها قررا الانفصال: "في إحدى المرات قالي هضربك بالرصاص، قولت له اضرب، وولاد أخويا بمثابة أولادي".