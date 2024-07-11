سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو

دخلت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو في مدينة إيشيجاكي بمحافظة أوكيناوا أمس الأربعاء.

وبينما كانت السفينتان الصينيتان من طراز "هايجينج" تحاولان الاقتراب من قوارب صيد يابانية، قام خفر السواحل الياباني بتأمين سلامة قوارب الصيد ووجه تحذيرا إلى السفينتين بمغادرة المياه الإقليمية اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وتوغلت السفن الصينية في المياه اليابانية حول سلسلة جزر سينكاكو لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت قيادة خفر السواحل الياباني في ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان، أن السفينتين الصينيتين من طراز "هايجينج" توغلتا في المياه بما في ذلك قرب جزيرة أووتسوري نحو الساعة 10:20 مساء أمس الأربعاء.

وأضافا أن السفينتين كانتا مجهزتين بما يبدو أنه مدفع.