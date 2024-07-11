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تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، إلى حريق في جهاز الهبوط الأيسر خلال محاولة هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان.

وفور الإعلان عن الحادث تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة على متن الرحلة رقم SV792 والتي كانت متجهة من الرياض إلى مدينة بيشاور الباكستانية.

وقد أظهر مقطع فيديو منتشر على منصة «إكس»، لحظة إخلاء الطائرة وإنزال الركاب عبر زلاقات النجاة بأمان دون تسجيل أي إصابات.

🇵🇰🇸🇦



تعرضت طائرة الخطوط الجوية السعودية إيرباص A330 المتجهة من الرياض إلى بيشاور إلى حريق في جهاز الهبوط الأيسر ، وتمت عملية الإخلاء بنجاح لجميع الركاب وطاقم الطائرةpic.twitter.com/GGpagKwEEF — جنرال الخليج2️⃣ (@QatarTeam_2) July 11, 2024

وأوضحت الخطوط السعودية، أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات.

وأضافت أنه قد تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة بسلام.

وبحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»، تخضع الطائرة حاليا للتقييم الفني من قبل المختصين للكشف عن أسباب الحريق.