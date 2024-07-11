مفتي الجمهورية يهنئ محافظ البحيرة بتوليها المنصب الجديد

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.

ورحبت محافظ البحيرة، بمفتي الجمهورية، معربة عن سعادتها وتقديرها لزيارته لها للتهنئة بمناسبة توليها منصب محافظ البحيرة، متقدمة بخالص الشكر والتقدير للمفتي على هذا التقدير الطيب.

وأشادت "عازر"، بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع، وتوعية أبنائه بالنهج الديني الوسطي، وتحقيق الريادة لمصر في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها .

من جانبه تقدم المفتي، بالتهنئة لمحافظ البحيرة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام عملها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، واستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه على ثقة كبيرة في نجاح جهود المحافظة لتحقيق التكامل، والربط بين المؤسسات التنفيذية والجهات الشريكة في عملية التنمية داخل المحافظة، لدعم مسيرة البناء، والتطوير التي تشهدها المحافظة من مشروعات قومية ضخمة، وطفرة غير مسبوقة في مجال التنمية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.