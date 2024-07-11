تقارير عن توافق بشأن الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين حماس وإسرائيل

قالت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية إن هناك توافقاً على الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين الطرفين.

وأضافت المصادر، لوكالة أنباء العالم العربي، أن "معظم الملفات العالقة تم التوصل إلى نقاط تمكن الطرفين من قبول الإطار العام والبدء بتنفيذ مراحل الصفقة".

وذكرت المصادر أن المرحلة المقبلة من التفاوض غير المباشر "تتمحور حول التفاصيل الفنية سواء من جهة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين أو حول نقاط الانسحاب والتمركز الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة".

كما قالت المصادر إن ملف عودة النازحين من الجنوب إلى محافظتي غزة و شمال غزة "بات متوافقاً عليه بضمانة الوسطاء".

وأبلغ مصدر في "حماس" الوكالة، أن الحركة تنتظر الرد الإسرائيلي على ما تمخضت عنه اجتماعات الوسطاء خلال الساعات الماضية.