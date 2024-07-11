محافظ الأقصر يتفقد مجمع خدمات النجوع في إسنا

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مجمع الخدمات بقرية النجوع في مدينة إسنا ضمن المجمعات الخدمية التى تم إنشائها ضمن مشروعات "حياة كريمة"؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان قرى المركز.

واستمع عمارة لشرح تفصيلي من المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، للخدمات المختلفة التي يقدمها المركز للمواطنين بقرية النجوع حيث يضم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سجل مدني، شهر عقاري، تموين، بريد، وحدة محلية، مجلس محلي، وتضامن اجتماعي، بما يساهم في توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، وعدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها لأهالي المنطقة.

وأكد محافظ الأقصر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وأن حصاد هذه المبادرة يتمثل في تنفيذ خدمات للمواطنين مقدمة بشكل حضاري ونموذجي.