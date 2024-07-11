أسعار الذهب تصعد 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3215 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 5 جنيهات ليصل عيار 21 الأكثر مبيعا 3215 جنيها مقابل 3210 جنيها بنهاية تعاملات أمس بحسب بيانات شعبة الذهب اليوم.

وارتفعت عيار 18 ليسجل 2765 جنيها كما صعد عيار 24 ليسجل 3675 جنيها وارتفع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 25720 جنيها.

عالميا ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2375.70 دولار للأوقية كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2381.30 دولار.

وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو المقرر صدوره اليوم وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غدا الجمعة، وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأمريكي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس إن أي مفاجأة هبوطية في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب للارتفاع لمستوى 2400 دولار.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية الأصل الذي يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 % إلى 992.30 دولار.