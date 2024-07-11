الرئيس الكيني يعلن إقالة أعضاء حكومته عقب التظاهرات

قرر الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الخميس، إقالة أعضاء حكومته وذلك عقب التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الخميس، إنه «أقال جميع الوزراء والنائب العام في كينيا».

وأسفرت التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا، الأسبوع الماضي، عن مقتل 39 شخصا، حسب ما قالت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان: «بحسب بياناتنا، توفي 39 شخصًا وأُصيب 361 آخرون في إطار الاحتجاجات على المستوى الوطني»، لافتة إلى أن هذه الأرقام تمثّل الفترة الممتدة من 18 يونيو حتى الأول من يوليو.

وأشارت إلى 32 حالة «إخفاء قسري أو غير طوعي» وتوقيف 627 متظاهرًا.

وأضافت: «تواصل اللجنة إدانتها بأشدّ العبارات الممكنة، للاستخدام غير المبرر للقوة والعنف ضد متظاهرين وعاملين في المجال الطبي ومحامين وصحافيين، وفي أماكن آمنة مثل الكنائس ومراكز الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف».