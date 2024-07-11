تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الخميس تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2ر3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 8ر857 مليار ين ( 3ر5 مليار دولار).

وتوقع المحللون ارتفاع الطلب 9ر0% بعد انكماشه بنسبة 9ر2% شهريا خلال أبريل الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 8ر10% خلال مايو، بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 2ر7%، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع الطلب الحكومي على الآلات الأساسية خلال مايو بنسبة 2% شهريا وبنسبة 8ر3% سنويا إلى 4ر333 مليار ين، في حين ارتفع الطلب الخارجي بنسبة 1ر9% شهريا وبنسبة 9ر20% سنويا.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6ر1% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 8ر2% سنويا إلى حوالي 581ر2 تريليون ين.