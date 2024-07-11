اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تختتم أعمالها تمهيدًا لانعقاد الجلسة العامة السبت المقبل

اختتم البرلمان العربي، اليوم الخميس، أعمال اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وهي، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، للتحضير لأعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقرر انعقاده يوم السبت المقبل، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية.

وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود ومنها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وبحثت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من الموضوعات أهمها الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وكذلك تقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، إضافة إلى مقترحات أعضاء اللجنة الذين يرغبون في إدراجها على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.

كما ناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بحث آليات تفعيل توصية مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بالبحرين، وكذلك مسودة الرؤية البرلمانية لإعداد قاعدة بيانات للأثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، بالإضافة إلى الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومستجدات ترتيب ندوة حول حماية القيم في العالم العربي، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023.