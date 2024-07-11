محافظ جنوب سيناء يوجه بإجراء تحاليل لمياه الشرب بالمعامل المركزية لمضاهاتها بالمعايير القياسية

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن توفير مياه شرب نظيفة مطابقة للمواصفات القياسية لمواطني المحافظة أولوية كبرى، لما لها من مردود صحي واجتماعي وحضاري عليهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لما تستهدفه الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمادة ناصر، رئيس جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه "مبارك"، بأخذ عينات عشوائية ممثلة من مختلف المناطق ومحطات المياه بداية من يوم السبت بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بشرم الشيخ، وإجراء تحاليل لها بالمعامل المركزية لمضاهاتها بالمعايير القياسية والتأكد من جودة مياه الشرب.

وقدم المحافظ، الشكر إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لجهودهم الملموسة في الارتقاء بالبنية التحتية لمرافق جنوب سيناء لأهميتها السياحية والاقتصادية.

‏من جانبه استعرض رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مشروعات الهيئة الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ التي تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا طاقة 5 آلاف متر مكعب يومي، وتوسعات محطة تحلية مياه نبق بمدينة شرم الشيخ بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومي، والمأخذ البحري المغذي لمحطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، ومحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ "برك الأكسدة" طاقة 705 أمتار مكعبة يوميا.