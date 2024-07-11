محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، اتصالات تليفونية بأوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024؛ لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وحرص محافظ الشرقية على تهنئة الطالبة نورين مدحت رجب توفيق، المقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص صناعات غذائية؛ لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.

كما هنأ محافظ الشرقية، الطالبة بسملة محمود عبدالرحمن توفيق، المقيدة بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص فني مخازن؛ لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج، متمنيا لهما دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم الجامعية والعملية.

وأعرب المحافظ، عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة