محافظ بورسعيد: مهلة 20 يوما لرفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين وإزالة المخالفات

التقى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، برؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، خلال اجتماع موسع، لاستعراض منظومة وأسلوب سير العمل داخل أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، وممثلي جهاز التجميل والنظافة بمحافظة بورسعيد والأجهزة المعنية.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ، برؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد وجميع الحضور، مؤكدا أنه يتشرف بالعمل في خدمة أبناء محافظة بورسعيد، وسوف يبذل قصارى جهده لتحقيق تطلعات ومتطلبات المواطن، منوها بأن جميع الأجهزة التنفيذية يجب أن تتكاتف وتعمل كأسرة واحدة من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول.

واستعرض المحافظ شرحٱ موجزٱ مع رؤساء الأحياء، للتعرف على أسلوب ومنظومة العمل داخل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، مشيرا إلى أن ملف النظافة من أهم الملفات المطروحة حاليا في الشارع البورسعيدي، لذا سيتم بدء العمل في هذا الملف للارتقاء بمستوى النظافة وتحقيقا لرضا المواطن.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه أحياء بورسعيد وبورفؤاد في ملف النظافة، مؤكدا توفير كامل الدعم لرؤساء أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد لتحسين مستوى العمل في قطاع النظافة.

وأكد المحافظ طرح عدة حلول عاجلة قابلة للتنفيذ مع تحديد آليات أسلوب العمل لتغطية احتياجات الأحياء من الإمكانيات والمعدات اللازمة، للحفاظ على الواجهة الجمالية والحضارية للمحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة في مختلف أنحاء مدينة بورسعيد وبورفؤاد، لافتا إلى أن المسئولية الكاملة في هذا الملف تقع على عاتق رؤساء الأحياء وبورفؤاد، بالتنسيق مع جهاز التجميل والنظافة بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه سيتم توفير جميع الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى العمل وإمداد الأحياء بجميع أوجه الدعم.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تحديد مدة زمنية 20 يوما لتقوم الأحياء برفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين وإزالة المخالفات والقمامة والإشغالات، مشيرا إلى أنه سيجري جولات تفقدية بداية من الأسبوع القادم في جميع أحياء بورسعيد للوقوف ميدانيا على مستوى العمل في ملف النظافة وإزالة الاشغالات، مؤكدا أنه لن يسمح بالتقصير في حق المواطن وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



