رياضة الغربية تحقق في واقعة تدخين مجموعة من الشباب الشيشة بمركز شباب المحلة

قالت مديرية الشباب والرياضية بالغربية: "إن أحد أعضاء مركز الشباب، افتعل واقعة إدخال الشيشة، وبعض الأطفال والشباب لالتقاط صورة داخل مركز شباب المحلة، بغرض تقديم صورة غير واقعية لحال المركز؛ لإثارة الرأي العام بمدينة المحلة، وقد اتخذ مجلس الإدارة، إجراءات التحقيق معه".

وأضافت المديرية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية حيال عضو مجلس الإدارة فور انتهاء التحقيق وذلك حال ثبوت الواقعة. وكان يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة تدخين عدد من الأطفال، الشيشة داخل مركز شباب المحلة، بعد أن أدخلها الأطفال إلى الملعب، وافتراش الأرض وتدخينها، وتحديد المقصرين في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم على وجه السرعة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لعدد من الأطفال وهم يفترشون الأرض بملعب مركز شباب المحلة، ويدخنون الشيشة؛ الأمر الذي آثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية، وطالبوا بتدخل وكيل وزارة الشباب والرياضة لمحاسبة المتسببين في الواقعة.