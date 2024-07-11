وزير الخارجية الصيني: مستعدون للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع مصر إلى مستويات جديدة

أرسل وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، رسالة إلى الدكتور بدر عبد العاطي، لتهنئته على توليه منصب وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفي رسالته، قال وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن العلاقات الصينية المصرية حافظت على زخم تنموي قوي خلال السنوات القليلة الماضية مع إقامة تعاون مثمر في مختلف المجالات، وإجراء اتصالات وتنسيق في الشئون الدولية والإقليمية بشكل سليم.



وأعرب وانج عن استعداده للعمل بنشاط مع عبد العاطي على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات جديدة.

من جهته، أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم، رسالة إلى مصطفى مدبولي لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لوزراء مصر.

وفي رسالته، قال لي، إن الصين ومصر تتمتعان بصداقة عميقة وطويلة الأمد، مضيفًا أنه في السنوات الأخيرة، بتوجيه واهتمام مشترك من الرئيس الصيني والرئيس السيسي، ازدهرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر وجلبت فوائد ملموسة للشعبين.

وأعرب لي، عن استعداد الصين للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتان، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون الودي في مختلف المجالات، من أجل تعزيز التنمية الجديدة المستمرة للعلاقات الصينية المصرية.