قادة الناتو يلتقون زيلينسكي وقادة دول المحيطين الهندي والهادئ

من المقرر أن يعقد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مباحثات في واشنطن، اليوم الخميس، مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، يليها المزيد من المباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وتختتم هذه الاجتماعات قمة الناتو التي استمرت ثلاثة أيام، وبدأت أمس الأول الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.

ويشار إلى أن الدول الأربعة الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست أعضاء بالناتو، ولكن تم دعوتها لمناقشة المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة.

وقبل القمة، اتهمت الصين الناتو بتأجيج التوترات في منطقة آسيا- المحيط الهادي، حيث يعقد الحلف شراكات مع الدول الأربعة.

من ناحية أخرى، أصدر الناتو أمس الأربعاء إعلانا يطالب فيه الصين بوقف "جميع الدعم المادي والسياسي لجهود الحرب الروسية" في أوكرانيا.

وجاء في الإعلان " لا يمكن أن تسمح الصين بأكبر حرب في أوروبا في التاريخ الحديث بدون أن يؤثر ذلك بصورة سلبية على مصالحها وسمعتها".

ومن المقرر انعقاد مجلس الناتو-أوكرانيا بعد لقاء قادة منطقة المحيطين الهندي- الهادئ.