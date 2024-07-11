إسرائيل تدعو لفرض عقوبات صارمة على إيران لوقف أنشطتها النووية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى فرض «عقوبات صارمة» على إيران، بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع الدول الأوروبية، لوقف أنشطتها النووية والصاروخية، ودعمها لما وصفه «بالمنظمات الإرهابية».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن «إيران تتزعم محور الشر ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحر برمته»، بحسب وصفه.

وذكر أنه اتفق خلال لقائه مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن، على مواصلة التعاون لدفع العقوبات ضد إيران.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الخميس، إن طهران «ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان»، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، عن صحيفة «اعتماد ملي» الإيرانية.

وجاءت تعليقات باقري كني، بعد تصريحات مسئول الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الاثنين، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، في عهد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وذكر باقري كني أن المحادثات «تجري بشكل غير مباشر عبر عمّان، لكن عملية التفاوض سرية، ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها».

ويجري بذل جهود من أجل تهيئة «الأجواء الملائمة» للمفاوضات أمام الحكومة الإيرانية الجديدة، التي ستتولى مهامها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعهد بيزشكيان، الذي يتبنى نهجاً معتدلاً نسبياً وفاز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، بانتهاج سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.