الإيطالية جاسمين باوليني تتأهل إلى نهائي ويمبلدون للتنس

تأهلت الإيطالية جاسمين باوليني إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس، مساء اليوم الخميس، بعد الفوز بصعوبة على الكرواتية دونا فيكيتش.

وفازت الإيطالية جاسمين باوليني على دونا فيكيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (2-6) و(6-4) و(7-6) وذلك في غضون ساعتين و51 دقيقة.

وأصبحت جاسمين باوليني أول لاعبة إيطالية تصل إلى نهائي ويمبلدون في التاريخ، كما أنها أيضًا أول إيطالية تصل إلى نهائيين مختلفين في الجراند سلام.

ومن المقرر أن تواجه الإيطالية جاسمين باوليني في المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون، الفائزة من مباراة الكازاخية يلينا ريباكينا والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا.