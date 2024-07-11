حماس: إسرائيل تواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت وإفشال المفاوضات

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إن إسرائيل تواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت، وإفشال جولة المفاوضات كما فعلت في جولات سابقة.

وأضافت "حماس"، في بيان، أنه "لم يتم إبلاغها حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن مفاوضات إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس"، لوكالة أنباء العالم العربي، إن هناك توافقاً على الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين الطرفين.

وتعقد جولات في مصر و قطر على مدار اليومين الماضيين، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين والأسرى بين الطرفين.



