مطار هيثرو البريطاني يسجل أكثر يوم ازدحاما بالركاب

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شهد مطار هيثرو أكثر يوم ازدحاما من حيث عدد الركاب على الإطلاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه. ميديا) عن المطار القول إن 268 ألف راكب سافروا عبر صالاته في 30 يونيو.

وسجل المطار عددا إجماليا يوميا بلغ أكثر من 260 ألف راكب خمس مرات خلال الشهر، بما في ذلك في أيام متتالية في 23 و24 يونيو.

وطوال الشهر ككل، شهد المطار توافد 4ر7 مليون راكب، بارتفاع نسبته 6ر5 % من 7 ملايين خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقال مطار هيثرو إن لديه أكثر من 90 ألف من العاملين بالمطار –أكثر من أي وقت مضى- والمئات من "المعاونين" لمساعدة الركاب.

ومن ناحية أخرى، خفضت هيئة الطيران المدني الرسوم التي يمكن أن يفرضها هيثرو على شركات الطيران لاستخدام المطار حتى نهاية 2026.

وقالت الهيئة إنها خفضت سقف الرسوم من الرقم المعلن سابقا بواقع 52ر1 جنيه إسترليني (95ر1 دولار) إلى 73ر23 جنيه إسترليني لكل راكب العام المقبل وبواقع 57ر1 جنيه إسترليني إلى 71ر23 جنيه لكل راكب في 2026.