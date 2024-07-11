 زيلينسكي يدعو دول الناتو إلى السماح لبلاده بالضرب في العمق الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يدعو دول الناتو إلى السماح لبلاده بالضرب في العمق الروسي

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 11:44 م

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، دول حلف شمالي الأطلسي (ناتو) التي تمد قوات بلاده بالسلاح إلى السماح باستخدامه لضرب أهداف بشكل عمق داخل الأراضي الروسية.

يذكر أن بعض دول الناتو، مثل ليتوانيا، تمد أوكرانيا بالأسلحة دون قيد أو شرط، في حدود ما يسمح به القانون الدولي.

ولكن دولا أخرى تفرض قواعد مشددة على استخدام تلك الأسلحة، وبشكل خاص إذا تعلق بضرب أهداف داخل روسيا.

وتسمح الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فقط بتوجيه ضربات على الجانب الروسي من الحدود لتتمكن أوكرانيا من الرد على إطلاق النار قرب خاركيف. وفي الوقت ذاته، تسمح إيطاليا باستخدام أسلحتها فقط ضد أهداف داخل أراضي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في واشنطن: إذا أردنا تحقيق النصر، وإذا أردنا أن نسود، وإذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، نحتاج لرفع جميع القيود".


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