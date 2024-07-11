آمال رمزي: سعيد صالح هزاره وحش عكس عادل إمام محترم وذوق في كلامه

قالت الفنانة آمال رمزي: "إن الفنان الراحل سعيد صالح كان يتلفظ بألفاظ خارجة بشكل غير عادي وعملت معه 3 أفلام، فضلاً عن أن مزاحه كان غير مقبول للكثيرين"، على حد وصفها.

وأضافت آمال رمزي، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "سعيد صالح كان بيقول ألفاظ مينفعش تتقال قدام ستات محترمات وهزاره مش حلو، عكس عادل إمام كان محترم وذوق جدا واتجوز من ست محترمة، شتان بين ده وده".

وأضافت "رمزي"، "عادل إمام كان بيشتغل بجد لكن سعيد صالح كان بيروح يسهر ويكركر مع أنه كوميديان كبير، ونور الشريف أستاذ في التمثيل واللوكيشن وبيديني ملحوظات ولما جينا عند البوسة في أحد الأفلام قولتلهم ده بوس بجد مش هينفع".