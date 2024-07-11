محافظ الأقصر يتفقد عددا من المناطق الأثرية في إسنا

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عدد من المناطق الأثرية في مدينة إسنا؛ للاطمئنان على معدل الزيارات داخلها وبحث حاجتها للتطوير.

وبدأ عمارة، بتفقد سير الزيارات داخل معبد إسنا واستمع لشرح من الدكتور فتحي ياسين، رئيس منطقة آثار مصر العليا، عن المعبد وأعمال الترميم القائمة به والمناطق الأثرية المحيطة بالمعبد التي تمثل العصور التاريخية المختلفة فيه.

كما تفقد محافظ الأقصر وكالة الجداوي الأثرية والقيسارية وتطوير منطقة البازارات السياحية المجاورة للمعبد والورش الفنية للحرف التراثية، ثم تفقد الكورنيش ومرسى إسنا، ووجه بالبدء الفوري لتطوير كورنيش إسنا كما وجه برفع كفاءة طرق المدينة