محافظ أسيوط يوجه بإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة القوصية

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة القوصية، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بعد ملاحظته انتشار الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، والشوارع بالمدينة والتي تعوق حركة المرور والمارة، حيث رافقه في الحملة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.

واستهدف "أبو النصر"، خلال حملته اليوم الخميس، عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بمدينة القوصية منها شارع مجلس المدينة، وشارع السوق، وتم خلالها رفع كل الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين، وإزالة الحواجز التي تعوق حركة الطريق، حيث تأتي هذه الجولة ضمن الجولات المتتالية لمحافظ أسيوط؛ للقضاء على الإشغالات التي تشوه المظهر الجمالي للمحافظة وتعوق حركة المرور، وتتسبب في العديد من الحوادث للمواطنين، موجهاً بنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضرية المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي.

ووجه المحافظ، بتحسين مستوى النظافة العامة بإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على الأرصفة، مشددًا على تكثيف واستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ورفع كل المخلفات التي تسببها ورفع التشوينات، وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

وأكد أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع.