أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على تذليل جميع العقبات أمام الفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي، قائلا إن الوزارة ستكون أكثر مرونة في الإجراءات مع الفلاحين والمستثمرون من أجل خلق القدرة على التنافسية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أن خطة الوزارة تستهدف تعزيز دور المجمعات الزراعية ونشر الوعي بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة وتطبيق أساليب الري الحديث لتوفير المياه.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقدمه الإرشاد الزراعي لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وحول جولته الميدانية المفاجئة، الخميس، بزيارة عدد من المجمعات الزراعية في وادي النطرون ومحافظة المنوفية، قال إنه لا يحدد مسبقا أماكن جولاته الميدانية وإنما يختارها بشكل مفاجئ من أجل رؤية الصورة الكاملة على طبيعتها.

وأشار إلى جولته الأخيرة جاءت بناءً على تلقيه شكاوى من بعض المزارعين حول وجود نقص في الأسمدة ثبت صحتها أثناء الزيارة، لافتا إلى حل هذه الأزمة وعودة الجمعيات الزراعية إلى استلام كميات الأسمدة بشكل طبيعي بعد توقف المصانع خلال الأيام الماضية.

ووعد «فاروق» بمتابعة أزمة الأسمدة بشكل شخصي، معتبرًا أن توفير الأسمدة للمزارعين قضية «حياة أو موت» بالنسبة لهم، قائلا: «لابد من رؤية الحقيقة على أرض الواقع حتى أعلم المشاكل الحقيقية، وسوف أكرر هذه الزيارات وأكلف فرق عمل تتابع مسألة توفير الأسمدة للمزارعين».