قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم السيدة دُنيا داود والتي اعتقلت أكثر من عشر مرات كرهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحريين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وقلقيلية، إلى جانب ذلك تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9625، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.