حماس: لا جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قالت حركة المقاومة حماس، إنها «لم تُبلَّغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».

ونوهت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته».

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات حول صفقة التبادل المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس قد غادر الخميس العاصمة القطرية الدوحة.

من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن هيئة البث الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن «إطار الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس»، مضيفة أن الوسطاء «يناقشون تفاصيل تنفيذها لكن الطرفين لم يقتربوا من التوقيع».

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تنفيذ الصفقة يحتاج بعض الوقت لسد الفجوات العالقة، مؤكدة أنه «لا حماس ولا إسرائيل ستسيطران على غزة في المرحلة الثانية من الحرب، وأن حركة حماس وافقت على حكم فلسطيني مؤقت في القطاع».

ولم تذكر الصحيفة بشكل واضح من هي الجهة الفلسطينية، مع رفض إسرائيل أي عودة للسلطة الفلسطينية إلى حكم غزة.