نائب محافظ سوهاج يوجه برفع نواتج تطهير الترع في أخميم وساقلتة

أجرى الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال رفع نواتج تطهير الترع بأخميم، وأعمال تمهيد وتسوية الطرق بساقلتة.

واستهل نائب المحافظ، جولته، بتفقد أعمال رفع نواتج تطهير ترعة الجنابية الغربية لترعة نجع حمادي بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، بحضور النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس محمد طايع مدير عام الري بسوهاج.

وأشار "عبد الهادي"، إلى أن حملات رفع نواتج تطهير الترع سوف يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الري، والمجتمع المدني، وذلك عقب الاجتماع التنسيقي مع مدير عام ري سوهاج أول أمس الثلاثاء، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لافتا إلى أهمية رفع نواتج التطهير لتوسعة الطرق، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين.

وشملت جولة نائب المحافظ، تفقد أعمال تمهيد وتسوية طريق طراد النيل بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، بطول 2 كليو متر، بداية من مسجد الري، وكذا تمهيد وتوسعة الطريق السريع لمسافة 3 كيلومترات، بداية من مدخل مدينة ساقلتة، بحضور خالد عبد الشافي رئيس مركز ومدينة ساقلتة .

وأكد اهتمام المحافظ بعملية تمهيد وتسوية الطرق أمام المواطنين بجميع قرى المحافظة، ومنحها الأولوية القصوى في التنفيذ، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة من المواطنين، وذلك لحين البدء في أعمال الرصف، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لتلك الحملات، والعمل على راحة المواطن السوهاجي.