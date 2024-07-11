 مستشار الأمن القومي الأمريكي: مؤشرات أكثر إيجابية بشأن مفاوضات غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: مؤشرات أكثر إيجابية بشأن مفاوضات غزة

وكالات
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 8:16 م

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، أن المؤشرات الخاصة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية، معرباً عن اعتقاده بأن القضايا المتبقية قابلة للحل.

وقال سوليفان، في إيجاز صحفي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث بشأن المحادثات لاحقاً، موضحاً أنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها، لكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار سوليفان إلى عدم وجود تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن وقف شحن قنابل بنحو 2000 رطل إلى إسرائيل، متوقعاً إنهاء عمليات الرصيف البحري في غزة خلال وقت قصير، معتبراً أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة، وإنما بتوزيعها في أنحاء القطاع.

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