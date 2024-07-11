محافظ أسوان: لن نسمح باحتكار السلع الغذائية

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأي محاولات لاحتكار للسلع في الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، سواء للسلع الاستراتيجية أو الاستهلاكية

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل بحزم مع أي منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت التي تبيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي مخالف.

يأتي ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للجنة ضبط أسعار السلع، والذي شهد عرض العديد من المقترحات والأفكار الإيجابية للاستفادة بها في تحقيق ذلك على الوجه الأكمل، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأعضاء اللجنة من مديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن.

كما كلف المحافظ اللجان المشتركة من "التموين، وحماية المستهلك، والمحليات، والبيئة، والصحة، والطب البيطري"، بشن الحملات المفاجئة المتتالية وتكثيف الرقابة المشددة من اليوم على الأسواق؛ لمتابعة أسعار السلع الأساسية والحد من التلاعب فيها من التجار والتصدي لجميع المخالفات، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لمدد قد تصل إلى شهر.



