محافظ البنك المركزي التركي يتوقع بدء تراجع مستدام للتضخم

قال فاتح قرة خان، محافظ البنك المركزي التركي، إن تركيا على وشك بدء دورة تراجع مستدام للتضخم. وقال قرة خان، في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك الاستثمار الأمريكي جيه.

بي مورجان في إسطنبول، إن الطلب المحلي يظهر مؤشرات على العودة للمستويات الطبيعية، في حين يظل معدل تضخم أسعار الخدمات مشكلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن قرة خان القول، إن مؤشرات رئيسية عديدة تشير إلى تباطؤ تضخم الإيجارات، في حين ارتفعت حصة الليرة التركية من إجمالي الودائع المصرفية إلى أكثر من المعدل المستهدف لنهاية العام الحالي. في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية في حين تراجعت بشدة وتيرة نمو القروض التجارية.

يذكر أن البنك المركزي التركي يسعى إلى الحد من معدلات السيولة الزائدة باستخدام أدوات متعددة.

ويأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بأسرع من المتوقع بالمقارنة مع الذروة التي كان تم تسجيلها في شهر مايو الماضي، مما يضع أسعار المستهلك على مسار التباطؤ الحاد خلال أشهر الصيف.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء الماضي، والتي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 71.6% في شهر يونيو، مقابل 75.5% في الشهر السابق.

وبلغت نسبة الزيادة الشهرية للأسعار، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي، 1.6%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عام.

ويشعر المسئولون بالتفاؤل بأن هذا الانخفاض سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم بعد دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.