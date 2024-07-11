إزالة 8 حالات تعدٍ بمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٦ حتى ٢٦ يوليو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وتأتي الموجة ٢٣ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشهد محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تنفيذ ٨ حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٣، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون.

وتم تنفيذ الإزالة لـ٤ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية المحافظة على مساحة ٥٥٠ مترًا، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة ٤ حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك خاصة، على مساحة ١٠٢٠ مترًا عبارة عن أبنية بدون ترخيص.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ويذكر أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية من ٣ إلى ٢٣ أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.