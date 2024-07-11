انتشال جثامين 60 فلسطينيا في حي الشجاعية بعد انسحاب الاحتلال

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين أكثر من 60 ضحية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 85% من المباني السكنية بحي الشجاعية وأصبحت منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، كما دمرت عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت دماراً هائلاً بالحي حوله إلى "أطلال"، بتدمير مربعات سكنية بالكامل، وجرفت شوارع واستهدفت البنية التحتية في المنطقة.