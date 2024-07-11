تايوان ترصد أعلى عدد من الطلعات الجوية الصينية خلال العام الجاري

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس إنها رصدت 66 طائرة حربية صينية تعمل حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في غضون 24 ساعة ، وهو أعلى عدد من الطلعات الجوية اليومية الصينية حتى الآن هذا العام.

ووفقا للوزارة، عبرت 56 طائرة الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية في تايوان.

وفي الوقت نفسه، تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية تعمل حول تايوان يوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن تايوان راقبت الوضع وكلفت طائرات الدوريات الجوية المقاتلة وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة.

يأتي ذلك بعد أن قالت الوزارة الأربعاء إن عشرات الطائرات الحربية الصينية تعبر الخط المتوسط لمضيق تايوان ، وتحلق عبر المجال الجوي الجنوبي والجنوبي الشرقي إلى غرب المحيط الهادئ لإجراء تدريب بحري جوي مشترك بالتنسيق مع حاملة الطائرات الصينية شاندونج.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لهذا العام البالغ 62 طلعة جوية يومية من قبل الطائرات الحربية الصينية في 25 مايو ، بعد أيام فقط من تنصيب الرئيس التايواني لاي تشينج تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال.

وفي 23 مايو، أعلنت الصين عن خطط لإطلاق مناورة عسكرية كبيرة حول تايوان لمحاكاة الحصار حول الجزيرة.

وتصاعدت التوترات عبر مضيق تايوان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان الديمقراطية في يناير.

ولتايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.