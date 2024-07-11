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أكد مصدر طبي في مدينة الحسكة شمال سوريا، إصابة أربعة أشخاص بينهم جندي من القوات الروسية، اليوم الخميس.

وقال المصدر الطبي، الذي يعمل في مركز اللؤلؤة الطبي: "أصيب أربعة أشخاص بينهم اثنان من القوات الروسية ومترجم روسي وشخص مدني تصادف وجوده خلال الانفجار، وحالة جميع المصابين مستقرة".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المصابين من القوات الروسية هما طبيبان يحضران كل يوم خميس لتقديم الاستشارات للمرضى في المركز ".

من جهته، قال مصدر أمني سوري لـ( د.ب.أ) إن "عبوة ناسفة وضعت قرب سيارة خاصة وانفجرت خلال خروج الأطباء الروس وأن الجهات المعنية بدأت التحقيق في الحادث".

وتسيطر القوات الحكومية السورية على بعض أحياء مدينة الحسكة في حين تسيطر قوات سوريا الديموقراطية على أغلب مناطق المدينة وريفها.



